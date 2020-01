© foto di Mattia Verdorale

"C’è un colombiano per Juric. L’Hellas ci prova per Agudelo". Questo il titolo a pagina 15 che il Corriere di Verona dedica al mercato dell'Hellas Verona: "Il centrocampista del Genoa è in pole. Per Dimarco è quasi fatta con l'Inter. Il nome nuovo per il mercato dell’Hellas è il suo. Si tratta di Kevin Agudelo, centrocampista dai piedi buoni del Genoa, colombiano, arrivato in Italia l’estate scorsa, ventuno anni compiuti a novembre, tanto talento da mettere al servizio del Verona. L’affare è possibile, l’idea concreta. Ci pensa l’Hellas, Agudelo aspetta".