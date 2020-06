Corriere di Verona: "Cento giorni senza partite, l'Hellas affila gli artigli"

"Cento giorni senza partite, l'Hellas affila gli artigli". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Verona in edicola stamani sull'Hellas: "Una settimana al via, il countdown prende velocità. Sabato prossimo torna il campionato di serie A dopo lo stop a causa del coronavirus. Il Verona affronterà il Cagliari, al Bentegodi, nella prima «notturna» in calendario. Gialloblù di scena alle 21.45 in uno stadio che sarà, giocoforza, senza pubblico".