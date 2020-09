Corriere di Verona: "Centro, spunta Ilic e idea Borja come vice Veloso"

vedi letture

"Centro, spunta Ilic e idea Borja come vice Veloso". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Verona oggi in edicola. Il riferimento al mercato dell'Hellas: "Un centrocampo rinnovato per l’Hellas. E non è ancora finita. Concluso il ritiro a Santa Cristina, Adrien Tameze si aggregherà al gruppo di Ivan Juric. Lo farà, dunque, dalla settimana prossima, con il Verona che inizierà ad allenarsi a Peschiera del Garda. Il ds dell’Hellas e Juric si sono trovati in pieno accordo sul potenziale di Ilic".