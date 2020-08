Corriere di Verona: "Cetin è già a casa. Hellas, ora la sfida dei rinnovi"

"Cetin è già a casa. Hellas, ora la sfida dei rinnovi". In apertura sul Corriere di Verona c'è spazio per il nuovo acquisto degli scaligeri, che ieri ha sostenuto le visite mediche: per l'ufficialità occorrerà attendere ancora qualche giorno. Per Kumbulla l'obiettivo sarebbe quello di strappare un prestito per un'altra stagione a chi se lo aggiudicherà tra Inter e Lazio, una volta definita la cessione. Pessina preferirebbe restare a Verona, ma l'Atalanta vorrebbe invece girarlo a Milan o Roma.