Corriere di Verona, Chiampan: "Sacrifici inevitabili e il calcio non sarà più lo stesso"

"Sacrifici inevitabili e il calcio non sarà più lo stesso". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Verona con le parole di Ferdinando Chiampan, il patron dello scudetto dell'Hellas Verona. Queste alcune sue dichiarazioni al quotidiano: "I sacrifici li devono fare tutti. Non voglio essere ovvio, ma per un calciatore rinunciare a una parte dell’ingaggio, a certi livelli, è una perdita che va accettata. Chiaro che non c’è solo Cristiano Ronaldo, ma il pallone non può restare gonfio come prima che arrivasse questa crisi".