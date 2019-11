© foto di Andrea Rosito

Una bella notizia in casa Chievo. Che, pur in Serie B, punta forte sui giovani. Al punto che il Corriere di Verona titola, nella pagina sportiva dell'edizione odierna: "L’ascesa di Esposito si tinge di Azzurro. Il gioiellino del Chievo convocato in Under 21". C'è spazio anche per la solidarietà clivense: "L’incasso della gara con l’Entella per Venezia".