Corriere di Verona: "Chievo, la crisi è irreversibile?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Chievo, la crisi è irreversibile? Con il Bologna ultima spiaggia" titola il Corriere di Verona: "Sette sconfitte di fila: l'arrivo di Ventura non ha finora prodotto la scossa". Di spalla: "Quanto a infortunati, Gian Piero Ventura potrebbe sperare di recuperare Cacciatore e Rigoni. Per il resto il contesto non cambia. Non essendo stati rimpiazzati Castro e Inglese, Ventura delega a Birsa e Giaccherini troppa parte del lavoro di costruzione e finalizzazione del gioco dei clivensi".