© foto di WilMan

"Sergio Pellissier sarà il 'signor presidente'". Così il Corriere di Verona, in prima pagina, spiega quale potrebbe essere la grande novità del ChievoVerona appena retrocesso in Serie B. All'interno, il quotidiano scrive: "Signor Presidente? L'uscita ancora poco decifrabile di Campedelli ('Sergio sarà il numero uno operativo') nella giornata dell'omaggio alla 'bandiera'. Gli esempi del passato", con la citazione di Boniperti alla Juventus, Facchetti all'Inter e le varie bandiere diventate dirigenti come Riva al Cagliari, Antognoni alla Fiorentina e Rivera al Milan.