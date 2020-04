Corriere di Verona: "Con la A ferma l'Hellas riflette: primo obiettivo trattenere Borini"

vedi letture

Il Corriere di Verona titola oggi in taglio basso di prima pagina sull'Hellas Verona: "Con la A ferma l'Hellas riflette: primo obiettivo trattenere Borini". Il blocco del campionato ha messo nel freezer le trattative che erano sul punto di prendere corpo con maggior consistenza, a cominciare da quella del rinnovo contrattuale di Miguel Veloso. Lo stesso discorso va ricalcato per Fabio Borini, che ha firmato un accordo con il Verona che andrà in scadenza il 30 giugno. L’attaccante, arrivato a gennaio dopo essersi svincolato dal Milan, è stato autore di ottime prestazioni con la maglia gialloblù. Le richieste, per lui, non mancheranno, a campionato infine concluso (o definitivamente sospeso) quando riaprirà il mercato. Confermare Borini, per l’Hellas, sarebbe il primo passo per la ripartenza.