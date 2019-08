Corriere di Verona: "Coppa e attacco, i nodi dell’Hellas"

"Coppa e attacco, i nodi dell’Hellas". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere di Verona. Ad attendere il Verona, il 25 agosto, c’è il Bologna. Parte la serie A, con la sfida della salvezza da vincere per i gialloblù. E il via sarà contraddistinto dalle scelte da fare in attacco per Ivan Juric. Privo di Samuel Di Carmine, stoppato da un risentimento muscolare (peraltro deve anche scontare una giornata di squalifica, residuo della finale-playoff col Cittadella), il tecnico dell’Hellas studia la scelta per il suo sostituto. Il mercato difficilmente porterà un nome nuovo al Verona in tempo per la gara con il Bologna, per cui già Juric ha testato alcune soluzioni alternative. Se per esperienza e curriculum, con i 111 gol siglati in carriera di serie A, è Giampaolo Pazzini a essere il primo candidato al compito di guidare l’attacco dell’Hellas, non è detto che spetti a lui svolgere l’incarico. Juric lascia aperta la strada ad ogni opzione. C’è Lubomir Tupta, intanto, già testato nel corso della diverse fasi della preparazione estiva. Juric sta torchiando la punta slovacca, ne stimola i miglioramenti, gli chiede di più in ogni allenamento.