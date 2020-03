Corriere di Verona: "Coppa Italia, il sogno interrotto della Primavera"

"Coppa Italia, il sogno interrotto della Primavera". Questo il titolo in taglio alto in prima pagina che il Corriere di Verona dedica alla Primavera dell'Hellas: "Il sogno è rimasto in sospeso, ma non è in sospeso: «Spero, nei prossimi mesi, di aggiungere un altro momento bello a quelli passati con il nostro settore giovanile», dice Massimo Margiotta, responsabile del vivaio dell’Hellas, parlando sul canale web del club gialloblù".