Corriere di Verona: "Cori contro Balotelli, pena sospesa"

Sulla prima pagina del Corriere di Verona c'è spazio per la decisione del Giudice Sportivo che ha deciso di riaprire la curva veronese dopo gli episodi di razzismo in Verona-Brescia: "Cori contro Balotelli, pena sospesa" scrive il quotidiano in prima pagina. Pena sospesa e nuove indagini. Club soddisfatto ma la FIGC: "Siamo delusi".