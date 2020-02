"De Agostini è certo: 'Con la Juventus impresa possibile'": così il doppio ex Gigi De Agostini, il doppio ex di Verona e Juventus. Un anno in gialloblù, cinque in bianconero. De Agostini parla al Corriere di Verona: "Quell’unica stagione all’Hellas, tuttavia, la tengo sempre dentro al cuore. Fu lì che la mia carriera cambiò. Con Osvaldo Bagnoli fece un balzo in avanti. Juve? L'Hellas ha un’organizzazione ineccepibile. Servirà una prova da grande squadra per fermare la corazzata di Sarri. Il Verona non è battuto in partenza".