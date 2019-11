"Di Carmine e Bocchetti: la forza ritrovata dei papà": così il Corriere di Verona in prima pagina. L'Hellas li aspettava e ora se li gode entrambi: l’attaccante in rete con la Fiorentina si è finalmente sbloccato, il difensore è di nuovo un valore aggiunto ed è leader di una difesa che continua a stupire e soprattutto a non incassare gol.