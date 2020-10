Corriere di Verona: "Dimarco e Ruegg, il motore Hellas raddoppia potenza"

"Dimarco e Ruegg, il motore Hellas raddoppia potenza". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Verona in riferimento alle nuove ali dell'Hellas si Juric: "Le garanzie per Juric non mancano. Federico Dimarco ha toppato in copertura con il Parma, adesso si accredita come più di un’alternativa da inserire all’occorrenza. A destra c’è Kevin Ruegg. Può essere il presente e il futuro gialloblù. Per adesso, studia i movimenti di Faraoni".