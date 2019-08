"È un Hellas targato Juric". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Verona. È stata, per l’Hellas, la domenica delle buone notizie. Con il Bologna, nella serata dell’emozione per il ritorno sulla panchina rossoblù di Sinisa Mihajlovic (per l’allenatore serbo, che sta lottando contro la leucemia, ci sono stati scroscianti e intensi applausi arrivati da tutti gli oltre sedicimila spettatori presenti al Bentegodi), il Verona si è preso un punto col coraggio, il temperamento e il carattere.