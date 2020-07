Corriere di Verona: "Emozioni, analogie e ricordi: 'E' come l'Hellas di Prandelli'"

Sul Corriere di Verona si celebra l'ottima stagione dell'Hellas guidata da Ivan Juric. "Emozioni, analogie e ricordi: 'E' come l'Hellas di Prandelli'" scrive il quotidiano in prima pagina. Nel campionato 1999/2000 i gialloblù stupirono per un bellissimo calcio e grande organizzazione. Il Verona è a quota 49, dovesse anche non raccoglierne domenica con il Genoa, l’Hellas confermerebbe l’attuale piazzamento. A 46 e con la possibilità di raggiungerlo, infatti, ci sono Fiorentina, Parma e Bologna ma gli scaligeri sono in vantaggio negli scontri diretti con le prime due, e in differenza reti con i rossoblù.