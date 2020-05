Corriere di Verona: "Fanna e lo Scudetto: 'Poesia di un calcio che non esiste più'"

L'Hellas, esattamente 35 anni fa, il 12 maggio 1985 vinse il suo primo e sin qui ultimo Scudetto. Il Corriere di Verona ha intervistato uno degli artefici del successo scaligero: Piero Fanna. "Fanna e lo Scudetto: 'Poesia di un calcio che non esiste più'" titola il quotidiano a pagina 12. "È come se non fosse mai passato il tempo" dice. E sul Verona attuale aggiunge: "Dopo tempo si è vista una squadra che ha fatto delle bellissime cose, che ha emozionato. Il lavoro di Ivan Juric è ottimo, tanti ragazzi mi hanno colpito: cito Faraoni, uno che spinge in fascia, come piace a me".