Corriere di Verona: "Frenata dei club: Hellas, ripartenza al singhiozzo"

vedi letture

"Frenata dei club: Hellas, ripartenza al singhiozzo". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Verona in edicola stamani: "Le società chiedono nuove garanzie e deroghe, il ritiro di lunedì ritorna in stand by. Il conto alla rovescia per il via si ferma di nuovo. Doveva essere ormai in discesa la strada per il ritorno agli allenamenti di squadra, in programma lunedì. Il Verona si era mosso per replicare gli esami medici già effettuati la settimana scorsa, prima che iniziassero le sedute individuali. Analisi del sangue, spirometria, tamponi, ma anche un’implementazione, con specifici controlli cardiaci. Tra oggi e domani avrebbe dovuto partire l’iter delle verifiche".