Corriere di Verona: "Game over? Per l'Hellas a rischio 10 milioni"

"Game over? Per l'Hellas a rischio 10 milioni", titola il Corriere di Verona in taglio alto. Una perdita di dieci milioni di euro tra costi diretti, indiretti e presunti, tra spese e mancati guadagni. Questo è la cifra che rischierebbe di ricadere sui conti dell’Hellas in caso di una mancata ripresa della stagione. Un riscontro che, tuttavia, il Verona riuscirà ad attenuare. Ci sono, nelle casse gialloblù, gli introiti che sono stati assicurati dalle cessioni, durante il mercato invernale, dei cartellini di Sofyan Amrabat alla Fiorentina e di Amir Rrahmani al Napoli. Una duplice operazione che ha garantito alla società una plusvalenza vicina ai trenta milioni di euro. In questo modo, l’Hellas si colloca, in questa fase di crisi del sistema calcio a causa del Covid-19, in una condizione che è tra le migliori tra quelle dei club della middle class della serie A.