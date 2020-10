Corriere di Verona: "Grana Covid per l'Hellas, Barak è il primo positivo"

vedi letture

Primo caso di positività al Covid-19 in casa Hellas Verona: Antonin Barak è stato contagiato. Ieri l'annuncio del club scaligero tramite un comunicato e oggi la notizia è ovviamente ripresa da tutti i quotidiani, compreso il Corriere di Verona che vi dedica un titolo in taglio alto in prima pagina: "Grana Covid per l'Hellas, Barak è il primo positivo".