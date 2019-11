Corriere di Verona: "Guai Hellas: Veloso e Kumbulla out un mese"

"Brutte notizie dall’infermeria: Veloso e Kumbulla out un mese": così il Corriere di Verona in merito agli infortuni di due pilastri della formazione gialloblù. Saranno out per almeno tre settimane, Miguel Veloso e Marash Kumbulla. La partita con il Brescia ha imposto un dazio pesante all’Hellas, che ha perso sia il centrocampista che il difensore per dei problemi muscolare: i due potrebbero rientrare con la Roma a inizio dicembre, al massimo nella sfida successiva contro l'Atalanta.