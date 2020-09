Corriere di Verona: "Hellas a un passo dal colpo Pessina per il centrocampo"

"Hellas a un passo dal colpo Pessina per il centrocampo". Titola così in taglio alto sulla sua prima pagina il Corriere di Verona sul possibile prossimo acquisto dell'Hellas: "Si avvicina il ritorno all’Hellas di Matteo Pessina. Di nuovo in gialloblù, di nuovo a Verona, il giocatore che Ivan Juric ritiene essenziale per la squadra. Lo è stato nella passata stagione, cercherà di ripetersi (e, perché no, di fare anche meglio) in quella che si avvia a iniziare".