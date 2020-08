Corriere di Verona: "Hellas 'arbitro' della salvezza"

Si chiuderà domani il campionato di Serie A dell'Hellas Verona, con la sfida al Genoa. E il Corriere di Verona oggi in edicola titola: "Hellas 'arbitro' della salvezza". "L’ultima partita varrà così tanto per la salvezza del Genoa? Mi interessa il Verona, noi andremo là per fare una grande partita. Genoa per me ha voluto dire molto, tanti sentimenti ed emozioni, ma non sono riuscito ad esprimermi come allenatore. Ma che sia chiaro: voglio vincere", queste le parole di Ivan Juric. Se il Verona dovesse fermare il Genoa, e se il Lecce vincesse nel contempo in casa con il Parma, il sorpasso sarebbe cosa fatta. Lecce salvo, dunque, e Genoa in B, visto che il margine di distacco a favore della squadra di Davide Nicola rispetto a quella di Fabio Liverani è di un solo punto.