"Hellas, i rinforzi arrivano dall'infermeria. A gennaio torneranno Badu e Bessa": così il Corriere di Verona. Badu era stato colpito da una microembolia polmonare ed era stato costretto a fermarsi in estate. Il rientro è fissato per gennaio e l'ex Udinese può essere il primo rinforzo per Juric. Rientro fissato per gennaio anche per Bessa, prima punto fermo per Juric e dopo messo ai margini dallo stesso tecnico croato, che aveva precisato senza mezzi termini che non vedeva sufficientemente determinato. L'infortunio lo ha messo fuori causa, il rientro era previsto per novembre ma è stato rimandato a inizio 2020.