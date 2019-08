© foto di ManWil

"Hellas, Balotelli si allontana. Zigoni: non è l'uomo giusto". Con questo titolo nel taglio alto della prima pagina, il Corriere di Verona oggi in edicola aggiorna sul passaggio sempre più lontano in Veneto di SuperMario. E nelle pagine interne, altri spunti in merito: "L’attaccante verso il Flamengo. Le preoccupazioni di Juric: manca molto per lottare per la salvezza".