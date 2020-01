© foto di Mattia Verdorale

"Questo Hellas è da Europa. Solo la Lazio come i gialloblù". Titola così a pagina 12 il Corriere di Verona sul rendimento della squadra di Juric: "Nel 2020 Juric ha raccolto 10 punti, meglio dell’Inter e della Juventus: "Con il pari di Bologna, quindi, sono 10 i punti raccolti dal Verona, dopo la sosta del campionato di Serie A. Più della Juventus, quindi, che è caduta a Napoli e che ne ha ottenuti 9, mentre l’Inter, che ha impattato le ultime gare per 1-1, con Atalanta, Lecce e Cagliari, ne ha presi 6 (alla ripresa, aveva sconfitto per 3-1 proprio il Napoli al San Paolo)".