Corriere di Verona: "Hellas, da Stepinski a Zaccagni: i segreti del gol"

"Hellas, da Stepinski a Zaccagni: i segreti del gol": così il Corriere di Verona in prima pagina, parlando di Hellas. Juric ha avuto sin da subito l'intuizione di schierare i suoi con il 3-4-2-1 che sta dando i suoi frutti e ora ha tante bocche di fuoco a disposizione per far male agli avversari. avversarie. Da Stepinski a Zaccagni, davanti fantasia e imprevedibilità: questi i segreti dell'Hellas che stupisce.