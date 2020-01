© foto di WilMan

Il Corriere di Verona, nel taglio alto della prima pagina odierna, celebra l'ultima acquisizione in casa Hellas: "Dal Milan arriva l'energia di Borini". Nelle pagine sportive interne, inoltre, si leggono i dettagli dell'accordo tra veneti e rossoneri: "Ecco il jolly per l'attacco. Primo rinforzo per Juric: per lui prestito secco. Su Kumbulla c'è lo United".