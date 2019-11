"Hellas, la rivoluzione di velluto E la nuova difesa diventa bunker": così il Corriere di Verona in prima pagina. Il doppio stop di Kumbulla e Gunter ha costretto Juric a scelte obbligate che hanno portato risultati. Una rivoluzione di velluto 'forzata' per il tecnico. Con l’Inter non sono arrivati punti, ma non fosse stato per il colpo da maestro di Barella a 7’ dalla fine, scrive il quotidiano, magari si parlerebbe d’altro.