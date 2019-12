Corriere di Verona: "Hellas, è allarme difesa per fermare l’Atalanta"

"Hellas, è allarme difesa per fermare l’Atalanta". Titola così a pagina 19 il Corriere di Verona sull'Hellas e sul suo prossimo avversario che sarà l'Atalanta: "L’Hellas si presenta all’appuntamento del fine settimana – con Juric che incrocia il maestro Gasp – con qualche toppa da mettere. Non ce la facesse, come per ora è probabile, Kumbulla, la linea sarebbe ridisegnata con l’innesto di uno tra Pawel Dawidowicz e Alan Empereur. Per arginare l’Atalanta servirà un muro, il Verona prepara il cemento per costruirlo".