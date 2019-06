Corriere di Verona: "Hellas, è il giorno di Rrahmani"

© foto di ManWil

L'Hellas Verona conquista un riquadro in prima pagina nell'edizione odierna del Corriere di Verona: "Difesa, è il giorno di Rrahmani. E Gustafson saluta". All'interno, il quotidiano spiega le due notizie nelle pagine sportive interne: "Il difensore kosovaro oggi in città per le visite: alla Dinamo Zagabria 2,1 milioni. Lo svedese rientra al Toro, si cerca una soluzione per Bessa".