Corriere di Verona: "Hellas e Juric, pronta l'intesa per il futuro"

"Hellas e Juric, pronta l'intesa per il futuro". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Verona in edicola stamani: "Il presidente Setti: «Stiamo parlando con serenità e a breve dovremmo esserci». Il tecnico: «Siamo vicini su molte cose». Attese ora le firme su un contratto (come minimo) biennale".