Corriere di Verona: "Hellas, fantasia al potere"

Vittoria e primato in classifica per l'Hellas Verona, che ieri ha battuto il Frosinone e adesso guarda tutti dall'alto. "Hellas, fantasia al potere. Vittoria e primo posto", scrive il Corriere di Verona in prima pagina. Il quotidiano, poi, ricorda anche che oggi toccherà al Chievo scendere in campo al Bentegodi contro l'Udinese.