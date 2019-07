© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

"Hellas, finalmente si parte": è questo il titolo principale della pagina sportiva del Corriere di Verona di oggi. Proprio nella giornata odierna scatterà infatti il ritiro precampionato per gli scaligeri, impegnati a San Martino di Castrozza per la prima parte della preparazione. Per quanto riguarda il mercato, si allontana l'obiettivo Mancuso, più vicino all'Empoli. Da risolvere poi il nodo Bessa: Juric vorrebbe tenerlo, ma la società pensa alla cessione.