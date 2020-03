Corriere di Verona: "Hellas, finisce l'isolamento ma si resta in casa"

vedi letture

All'interno delle pagine sportive del Corriere di Verona, troviamo il titolo: "Hellas, finisce l'isolamento ma si resta in casa". Termina oggi il periodo di autoisolamento per i giocatori e lo staff dell’Hellas. Dopo quattordici giorni, per tutti sarà possibile tornare ad avere contatti con l’esterno. Nessuno dei gialloblù ha chiesto di lasciare Verona, non ci saranno spostamenti da parte dei calciatori stranieri, nessuno si muoverà. Questo, peraltro, in attesa di valutare quando riprenderanno gli allenamenti. La data resta da fissare e non ci sono margini, allo stato delle cose, per organizzare un minimo programma.