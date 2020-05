Corriere di Verona: "Hellas, il Bentegodi è il segreto: anche chiuso è l'arma in più"

vedi letture

"Hellas, il Bentegodi è il segreto: anche chiuso è l'arma in più". Così il Corriere di Verona, nel taglio alto della prima pagina oggi in edicola, titola sul club gialloblù. Nella pagina sportiva, inoltre, la titolazione continua con le seguenti parole: "Alla ripresa due gare difficili in casa in tre giorni: il recupero col Cagliari (20 o 21 giugno) poi il Napoli".