Corriere di Verona: "Hellas, il domani porta a Vieira, il presente è Cetin"

"Hellas, il domani porta a Vieira, il presente è Cetin", si legge in prima pagina sul Corriere di Verona. Si allontana Wylan Cyprien, l’Hellas percorre altre vie per completare il centrocampo. A muoversi in concorrenza con il Verona è stato il Parma, prossimo avversario dei gialloblù, che ha avanzato una proposta ricca sia al Nizza, titolare del cartellino di Cyprien, che al giocatore francese. Trattativa avviatissima, niente Hellas, allo stato delle cose, per Cyprien. Vira altrove, di conseguenza, il Verona, e parla con la Sampdoria per Ronaldo Vieira. Un contatto per il mediano è stato aperto in queste ore e l’idea è di procedere a un’intesa con la formula del prestito con diritto di riscatto.