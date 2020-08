Corriere di Verona: "Hellas, il mercato si accende. Benassi nel mirino"

In apertura sul Corriere di Verona c'è spazio anche per i movimenti sul mercato degli scaligeri: "Hellas, il mercato si accende. Benassi nel mirino", si legge in taglio alto. Caldissima la pista Vlahovic - informa il quotidiano - su cui si è inserito però il Lipsia. D'Amico ha messo nel mirino anche Benassi. In difesa si spinge per Magnani, per gli esterni oltre a Vagnoman c'è anche lo svizzero Fassnacht.