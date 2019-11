Corriere di Verona: "Hellas, il prof Veloso verso il rientro"

Recupero importante per Ivan Juric: "Hellas, il prof Veloso verso il rientro" scrive il Corriere di Verona in prima pagina. Martedì pomeriggio, a Peschiera del Garda, Miguel Veloso ha ripreso ad allenarsi: il centrocampista centrale, uno dei leader dell'Hellas, potrebbe tornare in 'cattedra' già contro la Roma, domenica prossima.