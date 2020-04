Corriere di Verona: "Hellas, il rebus dei tagli ai contratti: ballano 5 milioni"

Sulla prima pagina del Corriere di Verona si parla del possibile taglio di stipendi ai calciatori. "Hellas, il rebus dei tagli ai contratti: ballano 5 milioni" scrive il quotidiano veronese. In attesa del verdetto sul campionato, Setti fa i conti. Ma la spinta è per non buttare la stagione. L’Hellas ha un monte ingaggi annuale che tocca i 21 milioni di euro lordi. Se venisse sospeso il versamento di quattro mesi di stipendi, come avvenuto per la Juve, sarebbero circa 5,5 i milioni che non uscirebbero di cassa per l’esercizio in corso.