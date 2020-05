Corriere di Verona: "Hellas in attesa del nuovo start chiede garanzie"

"Hellas in attesa del nuovo start chiede garanzie". Così il Corriere di Verona titola, nel taglio alto della prima pagina oggi in edicola, sul club veneto. All'interno, poi, si legge: "Sugli allenamenti resta il blocco. Quarantena, ritiri e responsabilità per i medici i punti all’esame di governo e Figc: i gialloblù spingono per ripartire ma con precise garanzie".