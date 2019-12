Per 205 volte ha giocato per lui, con le sue squadre, ora lo sfida. Ivan Juric è pronto a scontrarsi con il suo maestro, Gian Piero Garsperini. "Juric contro Gasperini: quando l'allievo sfida il maestro" titola il Corriere di Verona. L’allenatore dell’Hellas è cresciuto alla scuola del tecnico dell’Atalanta. Nell'unico precedente tra i due, una vittoria per Gasp (3-0) quando il croato allenava il Genoa. Ora l'allievo vuole superare il maestro.