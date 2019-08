Corriere di Verona: "Hellas, Kumbulla per la difesa"

© foto di stefano tedeschi

In prima pagina sul Corriere di Verona trova spazio il mercato dell'Hellas Verona, con il quotidiano che in taglio alto titola: "Hellas, Kumbulla 'bimbo' della cantera per la difesa". 19 anni e una vita in gialloblu, Alex Kumbulla è diventato il perno della difesa di Juric durante questa estate, ora è pronto al grande salto. Ora è un metro e novanta, ma quando è entrato nel settore giovanile gialloblu era solo un bambino: con Juric potrà arrivare il debutto in prima squadra.