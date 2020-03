Corriere di Verona: "Hellas, l’attacco del virus: Zaccagni il primo positivo"

"Hellas, l’attacco del virus: Zaccagni il primo positivo". Titola così il Corriere di Verona con il virus che ha colpito anche il giocatore dell'Hellas: "Il Covid-19 si presenta in casa gialloblù: per il centrocampista solo febbre leggera, prosegue la «quarantena» per il gruppo. La Uefa rinvia Euro2020, si apre una finestra per il campionato. Squadra già in auto-isolamento".