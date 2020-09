Corriere di Verona: "Hellas, la caccia a Pessina e Borja dipende da Kumbulla"

"Hellas, la caccia a Pessina e Borja dipende da Kumbulla". Questo il titolo in taglio alto che il Corriere di Verona dedica al mercato dell'Hellas: "Il mercato gialloblù ha delle priorità che il club cerca di soddisfare in tempi brevi, anche se si dovrà attendere la volata della sessione estiva (di fatto, in parte autunnale), a inizio ottobre, per completare la rosa. Gli obiettivi sono chiari: aggiungere, riavere dall’Atalanta, in prestito, Matteo Pessina e portare a Verona Borja Valero".