Corriere di Verona: "Hellas, la difesa è con i cerotti. Si salva solo Gunter, Cetin out"

"Hellas, la difesa è con i cerotti. Si salva solo Gunter, Cetin out". Il Corriere di Verona analizza la situazione infortuni in casa Hellas, che vive una vera e propria emergenza in difesa: Cetin si è fermato per una lesione muscolare, qualche ora prima era toccata a Lovato, mentre Magnani non si è ancora visto in campo, visto che si è fatto male prima che si cominciasse. Juric, però, ha anche qualche motivo per sorridere: gli innesti di Ceccherini e Amione allargano il ventaglio delle scelte possibili per la partita con il Genoa - a patto ovviamente che si giochi.