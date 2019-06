© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Sul Corriere di Verona di oggi, tra le pagine interne, si parla anche di Hellas. "La rosa con troppi petali" titola il giornale nella sezione sportiva, con riferimento all'ampia rosa a disposizione di Ivan Juric. Troppo ampia, appunto. Il ds D'Amico è infatti al lavoro per cercare di sfoltire l'organico, anche in vista dei tanti rientri dai prestiti. Si pensa però anche al mercato in entrata, con tre giocatori che potrebbero arrivare dall'Atalanta: Reca, Valzania e D'Alessandro.