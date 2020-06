Corriere di Verona: "Hellas-Napoli, big match con vista Europa"

"Hellas-Napoli, big match con vista Europa" scrive il Corriere di Verona nel taglio alto della sua prima pagina odierna. Al Bentegodi si cerca il sorpasso. Juric: "L’obiettivo resta sempre la salvezza, finché non ne avremo la certezza. Il Napoli è cambiato con l’ottimo lavoro di Gattuso, hanno grande qualità e un’ottima fase difensiva. Pensano a fare sempre risultato e sono davvero molto tosti. Anche io però credo che ogni partita sia un’occasione per fare punti, altrimenti non avrebbe senso scendere in campo" le parole del tecnico degli scaligeri.