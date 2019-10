© foto di Mattia Verdorale

"Hellas, niente dubbi: contro la Samp c'è Stepinski". Questo il titolo a pagina 14 del Corriere di Verona dedicato all'impegno dell'Hellas questo weekend di Serie A contro la Sampdoria: "La squadra a cena per cementare il gruppo in vista della sfida di domani. Di Carmine acciaccato, sarà in panchina. Verre è pronto a duellare da ex (la Samp detiene il suo cartellino). Al suo fianco potrebbe esserci Pessina che se la gioca con Zaccagni".